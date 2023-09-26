Свищев призвал подать в суд на фигуриста Чжоу за клевету в отношении России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Федерация фигурного катания на коньках России могут подать в суд на американского фигуриста Винсента Чжоу за клевету.

«Он специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов. Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту. Мы желаем ему больше тренироваться и показывать мастерство на льду, а не заниматься словоблудием и болтологией. На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на него в суд и засудить», — приводит слова Свищева ТАСС.

По словам Чжоу, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.