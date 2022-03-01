Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о положении российского спорта в связи с санкциями. По его словам, в этом году предстоит непростая работа.

«2021 год был отмечен несколькими важными мероприятиями. Например, Совет по спорту при президенте, где мы рассмотрели вопросы детско-юношеского спорта, — отметил Левитин. — Был принят целый ряд законодательных мер. Например, закон о гармонизации, который вступает в силу уже в следующем году. Следующий вопрос — букмекеры. Мы видели данные, что увеличились поступления от оператора, которые отвечают за букмекеров. Хотелось бы убедиться, что они идут на те мероприятия, куда и должны.

Мы отработали в сложных условиях ковида. Не все было исполнено, не везде наши спортсмены смогли попасть. В этом году нам предстоит работа, которая будет не легче. Связано это с санкциями Международного олимпийского комитета.

В этом году очень важный вопрос — восстановление РУСАДА. Уже в декабре это должно произойти. Нам важно оказывать поддержку. Особенно на фоне санкции борьба с допингом должна продолжаться".