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Спортивный арбитражный суд продлил срок действия моратория на очные слушания до 17 мая

13:49
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Спортивный арбитражный суд от очных слушаний как минимум до 17 мая из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на официальном сайте организации. В середине марта CAS сообщал, что не будет проводить очные слушания до 1 мая.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией комитета ВАДА по соответствию отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.

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