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СМИ: CAS встал на сторону ВАДА в деле о допинге в российском спорте

17:18
ВАДА. Фото AFP
ВАДА. Фото AFP

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону ВАДА в споре с РУСАДА, сообщает The Telegraph.

В декабре 2019 года РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу. ВАДА также приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах на четыре года.

Россияне смогут выступать в соревнованиях под нейтральным флагом. РУСАДА подало апелляцию в CAS.

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