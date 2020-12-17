СМИ: CAS встал на сторону ВАДА в деле о допинге в российском спорте

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону ВАДА в споре с РУСАДА, сообщает The Telegraph.

В декабре 2019 года РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу. ВАДА также приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах на четыре года.

Россияне смогут выступать в соревнованиях под нейтральным флагом. РУСАДА подало апелляцию в CAS.