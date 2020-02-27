Слушания по делу РУСАДА не будут публичными и пройдут не раньше конца апреля

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) проведет слушания по делу ВАДА и РУСАДА не раньше конца апреля. Слушания не будут публичными. Ранее стало известно, что CAS разрешил участвовать в них Международной федерации хоккея (ИИХФ). Кроме того, в них примут участие Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), а также различные отдельные российские атлеты.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января ВАДА отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.

В состав арбитров, которые рассмотрят дело, вошли Марк Л. Уильямс (Австралия, председатель группы), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Г. Гарави (Франция/Иран).