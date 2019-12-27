РУСАДА зафиксировало 202 нарушения антидопинговых правил в 2019 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зарегистрировало 202 нарушения в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

По сведениям агентства, в 2017 году этот показатель составил 59, в 2018-м — 146.

Число нарушений правил доступности (пропущенный тест и непредоставление информации о местонахождении) в 2019 году (311) снизилось по сравнению с 2018 годом (349), но увеличилось по сравнению с 2017-м (186).

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров.

До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.