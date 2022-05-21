Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 10:20

РУСАДА в апреле проверило рекордное количество хоккеистов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

В апреле инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на допинг было проверено рекордное количество хоккеистов. Протестировано было 20 спортсменов, сообщает ТАСС.

Было проверено 10 игроков сборной России, которые были вызваны на сбор перед майскими выставочными матчами против сборной Белоруссии и турниром в Санкт-Петербурге. Тесты сдавали вратари Максим Третьяк («Сочи») и Вячеслав Пекса («Ак Барс»), защитники Даниил Мисюль («Локомотив») и Макар Хабаров («Северсталь»), а также нападающие Данил Алалыкин, Даниил Башкиров и Алексей Пустозеров (все — «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Марат Хайруллин («Нефтехимик») и Илья Сафонов («Ак Барс»).

Также было протестировано 9 хоккеистов молодежной сборной России (до 20 лет), готовящихся к турниру в Санкт-Петербурге, который пройдет в мае. Это голкиперы Илья Набоков («Металлург»), защитники Всеволод Альметкин («Ак Барс») и Никита Новиков («Динамо»), нападающие Никита Гребенкин («Металлург»), Александр Волков и Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Павел Леука («Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист») и Илья Федотов («Торпедо»). Кроме того, РУСАДА протестировало на допинг 18-летнего игрока «Ирбиса» Никиту Евсеева.

В январе-феврале РУСАДА на допинг было проверено 17 хоккеистов, в марте — ни одного.

Источник: https://tass.ru/sport/14691281
Хоккей
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

17 новых допинговых дел в отношении российских спортсменов открыты на основе базы LIMS
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости