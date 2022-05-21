РУСАДА в апреле проверило рекордное количество хоккеистов

В апреле инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на допинг было проверено рекордное количество хоккеистов. Протестировано было 20 спортсменов, сообщает ТАСС.

Было проверено 10 игроков сборной России, которые были вызваны на сбор перед майскими выставочными матчами против сборной Белоруссии и турниром в Санкт-Петербурге. Тесты сдавали вратари Максим Третьяк («Сочи») и Вячеслав Пекса («Ак Барс»), защитники Даниил Мисюль («Локомотив») и Макар Хабаров («Северсталь»), а также нападающие Данил Алалыкин, Даниил Башкиров и Алексей Пустозеров (все — «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Марат Хайруллин («Нефтехимик») и Илья Сафонов («Ак Барс»).

Также было протестировано 9 хоккеистов молодежной сборной России (до 20 лет), готовящихся к турниру в Санкт-Петербурге, который пройдет в мае. Это голкиперы Илья Набоков («Металлург»), защитники Всеволод Альметкин («Ак Барс») и Никита Новиков («Динамо»), нападающие Никита Гребенкин («Металлург»), Александр Волков и Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Павел Леука («Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист») и Илья Федотов («Торпедо»). Кроме того, РУСАДА протестировало на допинг 18-летнего игрока «Ирбиса» Никиту Евсеева.

В январе-феврале РУСАДА на допинг было проверено 17 хоккеистов, в марте — ни одного.