17 новых допинговых дел в отношении российских спортсменов открыты на основе базы LIMS

Антидопинговые организации открыли 17 новых дел на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных Laboratory Information Management System (LIMS).

Как информирует ТАСС, об этом в четверг, 19 мая, заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель во время заседания совета учредителей организации. По его словам, на основе полученной информации всего было открыто 810 дел.

В ноябре прошлого года из отчета ВАДА следовало, что после проверки базы данных московской лаборатории и изъятых оттуда допинг-проб в отношении российских спортсменов было открыто 793 дела, но расследования продолжались по 492.

Подробностей о новых и прошлых делах на данный момент озвучено не было.

В LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы ВАДА, эксперты которой пришли к выводу о том, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. CAS встал на сторону ВАДА, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые будут действовать до декабря 2022 года.