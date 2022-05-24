Иранская штангистка, выступающая в хиджабе, дисквалифицирована за допинг

Иранская тяжелоатлетка Эльназ Баджелани дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.

В 2020 году Баджелани представляла Иран на чемпионате Азии в Ташкенте и заняла там шестое место в весовой категории 81 кг с суммой 202 кг.

Эльназ обращала на себя внимание тем, что выходила на помост в хиджабе. Впрочем, как и другие представительницы сборной Ирана. В пробе иранки было обнаружено запрещенное вещество дростанолон.

Ранее на шесть месяцев за употребление метилфенидата была дисквалифицирована другая тяжелоатлетка из этой страны — Пупак Басами.