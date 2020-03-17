РУСАДА призвал спортсменов, вернувшихся из стран с коронавирусом, проходить карантин перед началом тренировок

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что спортсменам, вернувшимся из стран, где были случаи заражения коронавирусом, не стоит приезжать на сборы без прохождения карантина.

— РУСАДА настоятельно просит спортсменов, которые вернулись из стран, где сейчас неблагополучная ситуация с коронавирусом, неукоснительно соблюдать карантин. Федерации должны взять это под свой контроль, цитирует ТАСС Пахноцкую. — Эти спортсмены должны допускаться на спортивные базы и централизованные сборы только после того, как отбудут карантин.

Симптомы коронавируса:

— слабость, усталость

— затрудненное дыхание

— высокая температура

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.

Как передается коронавирус:

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).

Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

— Избегать мест скопления людей;

— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

— Не трогать руками лицо;

— Проветривать помещение;

— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.

— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.

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