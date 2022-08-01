РУСАДА дисквалифицировало семь тяжелоатлетов на основе базы данных LIMS

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на четыре года семь тяжелоатлетов, имена которых были в базе данных Laboratory Information Management System (LIMS), сообщил руководитель антидопингового отдела Федерации тяжелой атлетики России Анна Гридасова.

«Сегодня РУСАДА объявило о дисквалификации на четыре года семи российских тяжелоатлетов. Имена этих спортсменов были в базе данных LIMS. У всех семи атлетов пробы взяты в 2012 году, до того момента, когда началась масштабная антидопинговая работа Федерации тяжелой атлетики России под руководством нового президента Максима Агапитова. Федерация тяжелой атлетики России уделяет большое внимание вопросам предотвращения нарушения антидопинговых правил в своем виде спорта и считает, что достижение успеха в данном направлении возможно только в случае исключения двойных стандартов, путем твердости и нулевой терпимости к подобного рода нарушениям», — цитирует ТАСС Гридасову.

В LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы ВАДА, эксперты которой пришли к выводу о том, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. CAS встал на сторону ВАДА, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые будут действовать до декабря 2022 года.