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Сегодня, 15:45

РУСАДА дисквалифицировало семь тяжелоатлетов

Алексей Еремин
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Российское антидопинговое агентство приняло решение о дисквалификации семи тяжелоатлетов, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Александр Чепиков, Ирина Евдокимова, Иван Гераймович, Алик Даудаев, Таукъан Геккиев, Патимат Балтаева и Саида Мирзабегова дисквалифицированы на четыре года за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ №307 от 13 апреля 2011 года.

Дисквалификация спортсменов действует с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Источник: https://rusada.ru/
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