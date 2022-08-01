РУСАДА дисквалифицировало семь тяжелоатлетов

Российское антидопинговое агентство приняло решение о дисквалификации семи тяжелоатлетов, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Александр Чепиков, Ирина Евдокимова, Иван Гераймович, Алик Даудаев, Таукъан Геккиев, Патимат Балтаева и Саида Мирзабегова дисквалифицированы на четыре года за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ №307 от 13 апреля 2011 года.

Дисквалификация спортсменов действует с зачетом отбытого срока временного отстранения.