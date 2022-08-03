Президент ВАДА призвал американские лиги подписать антидопинговый кодекс

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) и профессиональные спортивные лиги США должны подписать всемирный антидопинговый кодекс. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на недавней встрече с Управлением национальной политики Белого дома США по контролю над наркотиками (ONDCP), где Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) и Антидопинговое агентство США (USADA) отреагировали на него положительно.

«Профессиональные лиги являются частным бизнесом, поэтому, возможно, с ними может быть больше проблем, — приводит слова Баньки Reuters. — Но NCAA — хороший пример организации, которая должна стать подписантом. Мы предложили им несколько дорожных карт. Думаю, что пришло время подумать о сотрудничестве и о том, как мы можем побудить NCAA и профессиональный спорт США подписать кодекс. Это должна быть инициатива USADA и USOPC, они должны выразить готовность сделать это, потому что мы не можем заставить их. Я сказал им, что мы максимально открыты для начала работы с ними, но теперь мяч на их стороне».

США входят в число подписантов кодекса WADA, однако Национальная футбольная лига (NFL), Высшая лига бейсбола (MLB), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная хоккейная лига (НХЛ) и NCAA не придерживаются его правил.