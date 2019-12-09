Российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям, если докажут непричастность к каким-либо нарушениям
9 декабря 2019, 13:30
Российские спортсмены и могут быть допущены к международным соревнованиям, если докажут непричастность к каким-либо нарушениям всемирного антидопингового кодекса. Об этом сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
В понедельник на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне было принято решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Организация утвердила список санкций для России на основании предложений комитета по соответствию.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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