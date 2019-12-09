Российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям, если докажут непричастность к каким-либо нарушениям

Российские спортсмены и могут быть допущены к международным соревнованиям, если докажут непричастность к каким-либо нарушениям всемирного антидопингового кодекса. Об этом сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

В понедельник на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне было принято решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Организация утвердила список санкций для России на основании предложений комитета по соответствию.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн