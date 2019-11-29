Расследование НТВ: Родченков шантажировал российских атлетов и взломал систему LIMS из США

Телеканал НТВ выпустил документальный фильм-расследование «Мутная ВАДА», посвященное допинговому скандалу с участием российских легкоатлетов. В фильме, в частности, утверждается, что информатор ВАДА, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков шантажировал российских спортсменов.

В фильме отмечается, что система LIMS была создана в начале 2010-х заместителем Родченкова Олегом Мигачевым, и одной из ее задач было зарабатывание денег. Родченков, Мигачев и еще один заместитель Тимофей Соболевский требовали у спортсменов и чиновников «бонусы», чтобы покрывать пойманных на допинге.

Якобы в самой системе LIMS существовал закрытый чат, в котором Родченков с подельниками обсуждали мошеннические схемы. Переписку их удалось вскрыть сотрудникам кибербезопасности.

Кроме того, отмечается, что с конца 2015 по середину 2016 года Родченков, уехавший в США, продолжал менять данные в системе LIMS с удаленного доступа.

Ранее Комитет по соответствию ВАДА предложил комплекс санкций по отношению к России в связи с подлогом в системе LIMS. Комитет заявил, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории были изменены и удалены данные о допинге у ряда спортсменов, а также были предприняты попытки подставить Родченкова.