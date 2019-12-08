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Позиция России по ситуации в спорте будет оглашена после решения ВАДА

13:41

Министр спорта Павел Колобков отметил, что Россия и министерство спорта донесут свою позицию по ситуации с РУСАДА и возможным санкциям со стороны ВАДА после заседания исполкома в Лозанне.

Заседание исполкома ВАДА, где ожидается решение по наказанию России, пройдет 9 декабря в Лозанне.

— Давайте дождемся завтрашнего дня. Остался всего один день, я не хочу предварять никаких решений. Дождемся, и завтра мы завтра всю позицию Российской Федерации и министерства спорта донесем, — цитирует «РИА Новости» Колобкова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191208/1562118881.html

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