Позиция России по ситуации в спорте будет оглашена после решения ВАДА

Министр спорта Павел Колобков отметил, что Россия и министерство спорта донесут свою позицию по ситуации с РУСАДА и возможным санкциям со стороны ВАДА после заседания исполкома в Лозанне.

Заседание исполкома ВАДА, где ожидается решение по наказанию России, пройдет 9 декабря в Лозанне.

— Давайте дождемся завтрашнего дня. Остался всего один день, я не хочу предварять никаких решений. Дождемся, и завтра мы завтра всю позицию Российской Федерации и министерства спорта донесем, — цитирует «РИА Новости» Колобкова.