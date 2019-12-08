Позиция России по ситуации в спорте будет оглашена после решения ВАДА
13:41
Министр спорта Павел Колобков отметил, что Россия и министерство спорта донесут свою позицию по ситуации с РУСАДА и возможным санкциям со стороны ВАДА после заседания исполкома в Лозанне.
Заседание исполкома ВАДА, где ожидается решение по наказанию России, пройдет 9 декабря в Лозанне.
— Давайте дождемся завтрашнего дня. Остался всего один день, я не хочу предварять никаких решений. Дождемся, и завтра мы завтра всю позицию Российской Федерации и министерства спорта донесем, — цитирует «РИА Новости» Колобкова.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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