ВАДА обсудит процесс восстановления РУСАДА 22 сентября

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обсудит процесс восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, сообщает пресс-служба ВАДА.

Заседание исполкома состоится 22 сентября в Шанхае.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что организация может обратиться в суд для возвращения международного статуса.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и с гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что организация погасила все счета, полученные от ВАДА.