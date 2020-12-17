Карполь назвал беспределом решение CAS по делу ВАДА против РУСАДА

Советский и российский тренер Николай Карполь в интервью «СЭ» решение CAS отстранить Россию от международных стартов на два года.

«Очень расстроился. Это полнейший беспредел. Не знаю, что там решают, не понимаю и не принимаю их решения», — заявил Карполь.

В четверг CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.

(Владимир Пушкарев)