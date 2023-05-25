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Допинг

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Халеп — об обвинениях в допинге: «Они убивают не только мою репутацию, но и меня как профессионального игрока»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала ход своего допингового дела.

«Я в очередной раз опустошена. ITIA (Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе) снова отложили слушание по моему делу. Я жду суда с октября прошлого года. В декабре мне наконец удалось показать, что большая часть добавки, которую я использовала, была загрязнена, что и привело к положительной допинг-пробе.

Я попросила провести быстрое слушание, как и указано в антидопинговых правилах. Это мое право, так написано в правилах! К сожалению, ITIA трижды откладывают рассмотрение дела.

Мне не позволяют участвовать ни в одном турнире за последние 8 месяцев. Я точно пропущу Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Не говорю о том, что я потеряю очки и свой рейтинг. Они убивают не только мою репутацию, но и меня как профессионального игрока. Отсроченное правосудие – это отказ в правосудии», – сказано в заявлении 31-летней теннисистки, которое опубликовано в соцсетях.

В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.

Теннис
Симона Халеп
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