Россия стала лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2020 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выявило 135 нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на релиз агентства.

Этот показатель является худшим в мире за данный период.

По данным ВАДА, второе место заняла Индия с 59 нарушениями, третьими стали американские спортсмены (57).

В 2019 году Россия также возглавила этот список.