Допинг
Новости
Статьи
Игры
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 21:55

Россия стала лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2020 году

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выявило 135 нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на релиз агентства.

Этот показатель является худшим в мире за данный период.

По данным ВАДА, второе место заняла Индия с 59 нарушениями, третьими стали американские спортсмены (57).

В 2019 году Россия также возглавила этот список.

Источник: РИА Новости
ВАДА
3
Читайте также
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Халеп — об обвинениях в допинге: «Они убивают не только мою репутацию, но и меня как профессионального игрока»
Новости
RSS RSS
Все новости