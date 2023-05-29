Россия стала лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2020 году
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выявило 135 нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на релиз агентства.
Этот показатель является худшим в мире за данный период.
По данным ВАДА, второе место заняла Индия с 59 нарушениями, третьими стали американские спортсмены (57).
В 2019 году Россия также возглавила этот список.
Источник: РИА Новости
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