Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что критичные требования исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства, выдвинутые 20 сентября, выполнены.

Во вторник ВАДА сообщило о том, что эксперты агентства успешно извлекли допинг-пробы московской лаборатории, что являлось обязательством российской стороны после восстановления в правах РУСАДА.

- Сегодня завершилась процедура по передаче проб, РУСАДА по просьбе Министерства спорта РФ и ВАДА участвовало в этом процессе, взяв на себя технические, таможенные операции с контейнерами для вывоза проб, хотя не является таможенным брокером, - цитирует ТАСС Гануса. - Мы пошли навстречу Министерству спорта и ВАДА из-за того, что московская лаборатория не могла этим заниматься. Нам не хотелось входить в эту "мутную реку", но РУСАДА реально пошло навстречу.

Но мы участвовали для того, чтобы обеспечить выполнение второго требования исполкома ВАДА, тут вопрос даже не в соответствии РУСАДА, а в снятии ограничений с наших спортсменов, с наших спортивных объектов и в восстановлении российского участия в управлении международными спортивными федерациями.

Работа выполнена, но перевернута ли черная страница? Ждем результатов проверки. Самое главное то, что были выполнены формальные требования исполкома ВАДА и идет конструктивное сотрудничество. Тени прошлого не должны останавливать развитие нашего спорта и создавать препятствия нашим будущим поколениям спортсменов.