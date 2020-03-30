Дата начала слушаний по делу РУСАДА еще не определена

Дата начала слушаний по делу ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) еще не определена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

27 марта глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявил, что слушания пройдут в срок с 8 по 15 июня, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

— Дата начала этого арбитражного разбирательства будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса, — подчеркнули в CAS. — Даты слушаний были обсуждены со всеми заинтересованными сторонами, но еще не были окончательно определены.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.