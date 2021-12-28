Чернышенко: «В России самый высокий уровень нетерпимости к допингу»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ подчеркнул, что в стране самый высокий уровень нетерпимости к допингу.

«В нашей стране самый высокий уровень нетерпимости к допингу, у нас за него уголовное наказание. Надеюсь, мы эту страницу давно перевернули и не хотим про нее вспоминать», — сказал Чернышенко.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин также отметил, что страна принимает жесткие меры в отношении борьбы с допингом.

Напомним, Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.