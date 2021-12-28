Чернышенко: «В России самый высокий уровень нетерпимости к допингу»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ подчеркнул, что в стране самый высокий уровень нетерпимости к допингу.
«В нашей стране самый высокий уровень нетерпимости к допингу, у нас за него уголовное наказание. Надеюсь, мы эту страницу давно перевернули и не хотим про нее вспоминать», — сказал Чернышенко.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин также отметил, что страна принимает жесткие меры в отношении борьбы с допингом.
Напомним, Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр.
РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.
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