Матыцин: «Нам важно выстроить культуру чистого спорта»

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, страна принимает жесткие меры в отношении борьбы с допингом. По его словам, конвенция ЮНЕСКО также признала Россию на 100 процентов соответствующей нормам в этом направлении.

«3 декабря мы совместно с ОКР утвердили списки, наметили планы. В следующем году будут еще действовать санкции, мы снова выступим без флага. Прошу все российское сообщество оказать максимальную поддержку спортсменам.

Россия выполнила все обязательства перед международными федерациями. Это является гарантом, что и в будущем мы примем крупные международные соревнования.

Одним из основных направлений для нас является борьба с допингом. Мы это делаем не для выполнения требований. Нам важно выстроить культуру чистого спорта. Принимаем жесткие административные меры. Такой подход был подтвержден нашими коллегами из совета Европы. По всем 9 направлениям Россия полностью соответствует. Конвенция ЮНЕСКО также признала Россию на 100% соответствующей нормам.

Мы вместе с ЮНЕСКО вышли с инициативой программы Fit for life. Это привлечение к массовому спорту по всему миру. В рамках этой программы у нас большое международное сотрудничество. Мы помогали с вакцинами африканским странам. Хоть и спорт вне политики, мы считаем, что спорт может сформировать взаимоуважительное отношение политиков друг к другу".