ВАДА получило от Управления по контролю за наркотиками США более 1,3 миллиона долларов

Управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) выплатило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более 1,3 миллиона долларов.

«Я приветствую решение ONDCP выделить второй транш своего годового взноса в 2021 году, — приводит слова главы ВАДА Витольда Банька официальный сайт агентства. — Это наглядная демонстрация поддержки правительством США глобальной совместной миссии ВАДА по борьбе с допингом в спорте«.

Банька заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с правительством США и другими государственными органами по всему миру.

«Вместе со спортивным движением, спортсменами и другими заинтересованными сторонами мы продолжим работать над созданием равных условий, в которых спортсмены по всему миру смогут соревноваться честно и уверенно», — сказал он.

В 2021 году общий бюджет ВАДА составил 43,4 миллиона долларов.