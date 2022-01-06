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ВАДА получило от Управления по контролю за наркотиками США более 1,3 миллиона долларов

20:39
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Управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) выплатило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более 1,3 миллиона долларов.

«Я приветствую решение ONDCP выделить второй транш своего годового взноса в 2021 году, — приводит слова главы ВАДА Витольда Банька официальный сайт агентства. — Это наглядная демонстрация поддержки правительством США глобальной совместной миссии ВАДА по борьбе с допингом в спорте«.

Банька заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с правительством США и другими государственными органами по всему миру.

«Вместе со спортивным движением, спортсменами и другими заинтересованными сторонами мы продолжим работать над созданием равных условий, в которых спортсмены по всему миру смогут соревноваться честно и уверенно», — сказал он.

В 2021 году общий бюджет ВАДА составил 43,4 миллиона долларов.

Дополнительная информация:

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2022-01/wada-welcomes-us-government-decision-to-fulfill-its-2021-financial-contribution

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Карен Саркисян все материалы автора
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