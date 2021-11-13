Александр Якушев покинул наблюдательный совет РУСАДА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев покинул наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Якушев вошел в состав наблюдательного совета 6 октября этого года. Его заявление о выходе из набсовета было удовлетворено на общем собрании учредителей РУСАДА, которое прошло в 13 ноября.

В ходе собрания,по информации издания, также были избраны два новых члена набсовета. Это управляющий директор — руководитель Аппарата Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Александр Замазий и руководитель Anti-Age направления EMC Кирилл Маслиев.

Председателем наблюдательного совета РУСАДА является доктор юридических наук Наталья Соколова. В состав совета входят доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, спортивный врач Сергей Илюков, адвокат Евгений Ращевский, а также вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.