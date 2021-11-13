Допинг
Новости
Статьи
Новости   //    Допинг

Александр Якушев покинул наблюдательный совет РУСАДА

16:02
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев покинул наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Якушев вошел в состав наблюдательного совета 6 октября этого года. Его заявление о выходе из набсовета было удовлетворено на общем собрании учредителей РУСАДА, которое прошло в 13 ноября.

В ходе собрания,по информации издания, также были избраны два новых члена набсовета. Это управляющий директор — руководитель Аппарата Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Александр Замазий и руководитель Anti-Age направления EMC Кирилл Маслиев.

Председателем наблюдательного совета РУСАДА является доктор юридических наук Наталья Соколова. В состав совета входят доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, спортивный врач Сергей Илюков, адвокат Евгений Ращевский, а также вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12915435

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Утопили в болоте». Как убивали «Динамо». Почему 10 лет назад матч в Самаре прошел на воде?
Производитель «Арепливира» рассказал о перспективах препарата
0