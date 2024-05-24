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Сегодня, 16:19

Два украинских штангиста дисквалифицированы на 3,5 года за употребление триметазидина

Руслан Минаев
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Украинских тяжелоатлетов Богдана Тарасенко и Руслана Кожакина дисквалифицировали на 42 месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В организме штангистов найден триметазидин. Дисквалификация будет отсчитываться с октября 2022 года и закончится 1 июня 2026-го.

Чешская теннисистка попалась на триметазидине следом за китайскими пловцами. Препарат Валиевой нашел новую жертву?

Источник: ТАСС
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