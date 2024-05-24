Два украинских штангиста дисквалифицированы на 3,5 года за употребление триметазидина

Украинских тяжелоатлетов Богдана Тарасенко и Руслана Кожакина дисквалифицировали на 42 месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В организме штангистов найден триметазидин. Дисквалификация будет отсчитываться с октября 2022 года и закончится 1 июня 2026-го.

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