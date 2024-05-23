ВАДА может оспорить решение оправдать француженку Тибюс по делу о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассмотрит решение Международной федерации фехтования (FIE) оправдать французскую рапиристку Изаору Тибюс.

Спортсменка смогла доказать, что запрещенное вещество остарин попало в организм через секс с мужем.

«Мы были проинформированы о резолютивной части решения, — цитирует ТАСС пресс-службу ВАДА. — Как и во всех других случаях, мы рассмотрим мотивировочную часть, когда она станет доступной, чтобы убедиться, что оно соответствует действующим правилам. Как всегда, WADA оставляет за собой право при необходимости подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд».

32-летняя Тибюс является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Токио.

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