Три топ-менеджера CAS посетят Екатеринбург, где обсудят вопросы по борьбе с допингом в спорте

Вице-президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Майкл Ленард, генеральный секретарь Матье Риб и арбитр Стивен Таунли посетят Всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» в Екатеринбурге, где обсудят вопросы по борьбе с допингом и коррупцией в мировом спорте.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе саммита, встречи с экспертами запланированы на 16 мая 2022 года и пройдут под вывеской LawAccord.

В ходе деловой программы юрист управления ООН по наркотикам и преступности Александр Соколов представит «Глобальный отчет о защите спорта от коррупции и преступности».

Также на саммите будут освещены темы: юридические последствия пандемии для существующих коммерческих контрактов, участие спортсменов в управлении, влияние частного капитала на управление, права и обязательства международных федераций.

«Спорт-Аккорд» пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге.