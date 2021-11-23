РФС возглавил рейтинг спортивных федераций РУСАДА

Российский футбольный союз занял первое место среди общероссийских спортивных федераций в рейтинге РУСАДА, набрав максимально возможное количество баллов. Как сообщает официальный сайт союза, в 2021 году РУСАДА и РФС общими усилиями реализовали большую региональную программу по аттестации ответственных за антидопинговую деятельность в региональных отделениях федерации.

Проект является уникальным для российского спорта, результатом активной антидопинговой работы РФС стало закономерное первое место в рейтинге.

«Мы все — игроки на едином антидопинговом поле, — подчеркнул и.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов. — У РФС и РУСАДА общие цели и ценности в этом плане: сделать максимум возможного в условиях ограниченного времени. Считаю, что мы очень хорошо потрудились — и это должно стать мотивацией для других федераций. Роль РФС в целом и Эдуарда Безуглова лично в развитии этих проектов трудно переоценить. Уверен, мы продолжим эффективное сотрудничество».

В основе рейтинга — алгоритм подсчета баллов за выполнение спортивными федерациями пунктов антидопинговой работы, основанных на статьях международного и российского законодательства.

РФС — первая федерация, которая набрала максимальные 100 баллов рейтинга, выполнив все требования: от наличия антидопинговой образовательной стратегии до введения обязательного прохождения спортсменами и персоналом онлайн-курса РУСАДА.

«Российский футбольный союз с большим вниманием и ответственностью подходит к вопросам профилактики нарушений антидопинговых правил, стремится внедрять самые передовые и современные практики борьбы с допингом, что подтверждает максимальный возможный рейтинг РУСАДА. Мы регулярно общаемся с региональными федерациями и клубами, проводим обучение персонала и ведем разъяснительную работу как с взрослыми, так и с молодыми футболистами», — заявил Эдуард Безуглов, председатель медицинского комитета РФС.