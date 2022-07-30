Захаров — о завершении карьеры: «Все, хватит. Прыгать мне не хочется, еще три года ждать Олимпиаду»

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров в интервью «СЭ» рассказал о мыслях после завершения спортивной карьеры.

«Я понял, что все, хватит. Прыгать мне не хочется. Да я и не бросал ведь прыжки, я всегда на соревнованиях, всегда со спортсменами. Самому прыгать не хочется, а вот что-то делать для прыжков — вполне. То же самое комментаторство, популяризация прыжков, работа над проектами. Ветеранский прыжок на память? Это можно, но не сейчас. Пусть немного времени пройдет, и я подзабуду ощущения.

Я готовил себя к мысли, что если не отбираюсь в Японию на Олимпиаду, то буду заканчивать. Не видел смысла ждать еще три года, чтобы попробовать отобраться. А если опять бы не получилось? Еще четыре года ждать? Мне этого не хотелось. После того чемпионата России в Казани объявили команду, которая поедет в Токио, и я для себя принял решение. Объявил для всех на следующем сборе. Отговаривать меня не пытались. Наоборот, говорили приятные слова, что я еще ого-го. Ухожу на пике, что еще могу многое показать. Наверное, действительно мог. И сейчас бы смог после месяца тренировок. Но ведь вопрос весь в желании. Его уже не было", — сказал Захаров.

Захаров неудачно выступил на чемпионате России-2021 и не попал в состав сборной России на Олимпиаду 2020 в Токио.