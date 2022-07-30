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30 июля, 23:40

Захаров — о дружбе со сборной Украины: «Мы отлично общались, дружили. Постоянно приезжали друг к другу»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров в интервью «СЭ» рассказал о дружеских отношениях с представителями сборной Украины.

«Мы отлично общались, часто созванивались. Бондарь приехал к нам с Украины. Мы были приятелями с Ильей Квашой, призером Олимпиады. Сейчас он главный тренер сборной Украины. Раньше планировали с ним совместные сборы. Это был бы обмен опытом, полезно для всех. Он был воодушевлен, уже почти все было готово. Но сейчас, к сожалению, об этом речи быть не может. Хотя бы из соображений безопасности... Я уверен, что так будет. Все восстановится, будем общаться. Просто нужно время, и все разрешится.

Не может все так закончится. Они же постоянно приезжали к нам, мы к ним. В Киеве был чемпионат Европы. А сейчас, какие контакты возможны с Украиной... Все изменилось, нет больше cпорта вне политики. Прежних отношений больше нет. Я очень переживаю. Мы-то к ним нормально относимся. А они к нам...", — сказал Захаров.

В 2019 году в Киеве был чемпионат Европы по прыжках в воду. Победителями и призерами этих соревнований во многих категориях были россияне.

Илья Захаров с&nbsp;золотой медалью ОИ-2012. «Нужно сотрудничать с Китаем — и больше в прыжках никто не нужен». Олимпийский чемпион Захаров — о новой жизни
Илья Захаров
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