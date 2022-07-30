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30 июля, 23:10

Захаров — о конкуренции в прыжках: «В нашем виде спорта ключевой соперник — Китай. Кроме него ничего и не надо»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров в интервью «СЭ» рассказал о вариантах по поиску соперников для российских спортсменов на время действия международных ограничений.

«Без конкуренции сложно показывать результат, привлекать зрителя. Не видишь соперника, не знаешь куда тебе стремиться, не можешь расти. Поэтому важно найти способ для спортсменов выезжать на международные старты. В нашем виде спорта ключевой соперник и партнер — это Китай. В принципе, начать сотрудничать с Китаем и больше нам ничего не надо. И после снятия санкций выйдем даже сильнее чем были.

Идут переговоры, чтобы восстановить «Русско-китайские Игры». Раньше у нас был такой формат, сейчас над ним работаем. В ближайшее время стоит ждать новостей о сотрудничестве. Трудно сказать сможем мы конкурировать с ними на равных или нет. На первое время, скорее всего, второе. В целом они на голову сильнее. Но если постоянно с ними тренироваться, соревноваться то наши ребята наберутся опыта и будут уже составлять серьезную конкуренцию", — сказал Захаров.

От участия в «Играх Дружбы» в Казани представители Китая отказались, ссылаясь на пандемию.

Илья Захаров с&nbsp;золотой медалью ОИ-2012. «Нужно сотрудничать с Китаем — и больше в прыжках никто не нужен». Олимпийский чемпион Захаров — о новой жизни
Илья Захаров
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