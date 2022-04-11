В Приморье к 2025 году построят тренировочную базу для прыжков в воду

Бассейн с прыжковой ванной, трамплинами и вышками откроют в Приморье в 2025 году. Тренировочная база появится во Владивостоке для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), информирует ТАСС.

«В 2023 году во Владивостоке планируется начать строительство бассейна с прыжковой ванной, трамплинами и вышками, ввести в эксплуатацию — в 2025 году», — цитируют в пресс-службе министра физической культуры и спорта региона Жана Кузнецова.

Рабочую встречу по развитию нового для Приморья вида спорта — прыжков в воду — Кузнецов провел с президентом Российской федерации прыжков в воду Станиславом Дружининым.

«Мы собираемся создавать турниры по прыжкам в воду со странами БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества. Для нас приоритетное направление сейчас — Восток, взаимодействие в том числе с Китаем, поэтому появление тренировочной базы и площадки для проведения соревнований — очень важно, желательно во Владивостоке», — обозначил президент федерации.