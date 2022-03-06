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Прыгун в воду Шлейхер назвал главную причину своей неудачи на Олимпиаде в Токио

Прыгун в воду Шлейхер назвал главную причину своей неудачи на Олимпийски играх в Токио
Карен Саркисян
Корреспондент

Двукратный чемпион Европы в прыжках в воду Никита Шлейхер объяснил, из-за чего неудачно выступил на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Нервы, давление, собственное состояние, — приводит слова Шлейхера RT. — Я просто со всем этим не справился. Скажем коротко: только я был в этом виноват. Чисто моя ошибка... Я до мельчайших деталей помню сам прыжок, помню, как проскочил доску, просто до последнего рассчитывал, что даже в этом варианте мне хватит высоты. Не хватило».

По словам прыгуна в воду, в этом сезоне у него в целом были проблемы с наскоком.

«Наскок — это, как ни крути, основа любого прыжка на трамплине. Каждый делает его по-своему, я же предпочитаю немного заходить за клепки — мне так удобнее. Ну а в том конкретном случае немного не туда поставил ногу в заключительном шаге, слишком близко к краю доски», — сказал он.

23-летний россиянин является трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/972224-shleiher-neudacha-olimpiada-prichiny
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