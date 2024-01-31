Тренер Муякин временно отстранен от работы в сборной России из-за скандала с домогательствами

Глава пресс-службы Российской федерации прыжков в воду Сергей Саркисян в интервью «СЭ» заявил, что обвиняемый в неподобающем поведении тренер Павел Муякин временно не работает в сборной России.

«Тренер Павел Муякин на текущий момент не работает в сборной России. По поводу той информации, которая опубликована в Сети идет внутреннее расследование. Федерация в курсе этого инцидента. Мы создали комиссию, которая занимается этим вопросом. Окончательные решения будут приняты по итогам расследования и заседания членов комиссии», — сказал Саркисян.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой тренер Муякин совершал недопустимые действия в отношении 19-летней спортсменки Марии Бруенок.