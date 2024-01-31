Контракт тренера Муякина с ЦСП Татарстана приостановлен до выяснения обстоятельств

По информации «СЭ», соглашение тренера Павла Муякина с Центром спортивной подготовки (ЦСП) Республики Татарстан и Министерством спорта Республики Татарстан приостановлено до оглашения вердикта дисциплинарной комиссии Федерации прыжков в воду России.

Ранее стало известно, что тренера Муякина обвиняет в домогательствах в свой адрес 19-летняя спортсменка Мария Бруенок. В беседе с «СЭ» представитель федерации прыжков в воду России заявил, что Павел временно отстранен от работы со сборной России. В отношении него идет разбирательство.

Муякин работал главным тренером сборной Республики Татарстан по прыжкам в воду.