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Сегодня, 22:30

Тренер российской сборной Моисеева сравнила прыжки в воду с биатлоном

Алина Савинова
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Главный тренер национальной команды России по прыжкам в воду Светлана Моисеева сравнила свой вид спорта с биатлоном.

«Все давно и хорошо осведомлены, что принадлежность к силовым структурам дает спортсменам возможность дополнительного финансирования, более качественной подготовки к тем же Играм. Вы правильно заметили: украинские атлеты — точно такие же военнослужащие. Точно так же, как и мы, выступали на чемпионатах мира среди военных спортсменов. Но это же не означает, что люди при этом были профессиональными военными! Такого в технически сложных, координационных видах спорта вообще, как мне кажется, не может быть — даже теоретически. Мы в этом отношении не биатлон: для того, чтобы выйти на высокий уровень и оставаться там на протяжении многих лет, нужно не просто много тренироваться, но посвящать этому всю свою жизнь», — цитирует Моисееву RT.

Моисеева также является вице-президентом Российской федерации прыжков в воду.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1161541-moiseeva-plavanie-sport-biatlon-sravnenie
прыжки в воду
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