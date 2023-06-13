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Сегодня, 23:10

Моисеева рассказала, почему в российском спорте никогда не сработает китайская модель

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева объяснила, почему китайский проект подготовки не подойдет для россисйких спортсменов.

«Как это на самом деле до сих пор происходит в Китае? Они забирают детей в спортивные интернаты в пяти-шестилетнем возрасте, дети там тренируются, учатся, видят своих родителей в лучшем случае один раз в год. То есть вся система направлена на то, чтобы спортсмен, которого довели до олимпийской сборной, боролся за то, чтобы выиграть золотую медаль. К сожалению (или к счастью), у нас в стране это не является единственной целью спорта», — цитирует Моисееву RT.

Ранее главный тренер национальной команды России сравнила прыжки в воду с биатлоном.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1161546-moiseeva-spor-rossiya-kitai-model
прыжки в воду
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