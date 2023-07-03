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Сегодня, 16:06

Тимошинина рассказала, почему не выступает на трамплине

Алина Савинова
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Прыгунья в воду Юлия Тимошинина ответила на вопрос, почему не выступает на трамплине.

«Очень хотелось. Но мне сразу объяснили: совместить два снаряда скорее всего не получится. Тем более, для трамплина пришлось бы набирать массу тела, много работать над наскоком. Возможно, у меня могло неплохо получиться, кстати. Я как-то от скуки решила отпрыгать метровый трамплин на чемпионате Москвы и заняла второе место. Такие эмоции были классные! В этом плане трамплин гораздо веселее вышки. Когда прыгаешь с платформы, почти всегда знаешь, чего ожидать. А здесь подвижная опора, и никогда не угадаешь, как на нее наскочишь», — цитирует Тимошинину RT.

Тимошинина является трехкратной чемпионкой Европы по прыжкам с вышки. На Кубке Евразийских стран, который проходил в марте в Саратове, спортсменка завоевала золото в прыжках с 10-метровой вышки.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1169596-timoshinina-vystuplenie-tramplin
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