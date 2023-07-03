Тимошинина объяснила, как работа с психологом помогла обрести уверенность в себе

Прыгунья в воду Юлия Тимошинина рассказала о работе с психологом.

«Так, чтобы закончить карьеру из-за результата на чемпионате России — нет. Но вообще мысли перестать прыгать несколько лет назад меня посещали. После особенно неудачных выступлений, которые я никак не могла себе объяснить. На тренировках все было хорошо, а вот показать результат на соревнованиях не получалось. В последнем олимпийском сезоне я даже с психологом начала работать. И с этого момента все кардинально изменилось. Стала намного увереннее в себе. Поняла — реально могу хорошо прыгать. До этого такой уверенности не было. Все время испытывала страх допустить ошибку», — цитирует Тимошинину RT.

Тимошинина является трехкратной чемпионкой Европы по прыжкам с вышки. На Кубке Евразийских стран, который проходил в марте в Саратове, спортсменка завоевала золото в прыжках с 10-метровой вышки.