Тимошинина и Назин выиграли серебро в прыжках в воду на ЧМ

Россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин выиграли серебро в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Они показали результат 390,05 балла.

Золото завоевали китайцы Линь Шань и Ян Цзянь (416,65), бронзу взяли американцы Катрина Янг и Эндрю Капобианко (357,60).

Прыжки в воду

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Трамплин 3 м/Вышка 10 м, команды

Финал

1. Линь Шань/Ян Цзянь (Китай) – 416,65

2. Юлия Тимошинина/Сергей Назин (Россия) – 390,05

3. Эндрю Капобьянко/Катрина Янг (США) – 357,60

4. Леон Мун Йе/Чев Ивей (Малайзия) – 347,80

5. Лаура Хингстон/Кассиэль Руссо (Австралия) – 329,30

6. Росс Хэслем/Иден Чэн (Великобритания) – 327,90