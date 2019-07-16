Российский хайдайвер рассказал о проблемах из-за выступлений в Крыму

Победитель чемпионата мира World High Diving Federation, а также Мировой серии Red Bull Cliff Diving Артем Сильченко дал интервью "СЭ", в котором рассказал о подготовке к чемпионату мира по водным видам спорта, доходах хайдайверов и противоречениях с организаторами Мировой серии из-за Крыма.

– Мы проводим в Крыму соревнования с 2017 года, – сказал Сильченко. – И в этом после чемпионата мира все лучшие к нам приедут – 10 августа в поселке Симеиз. Но для тренировок нужно установить платформу, нужны водолазы, все это затратно. Я не могу себе этого позволить.

– У вас не так много соревнований в этом году – клифф-дайвинг в Италии и Кубок мира в Китае. Семейные обстоятельства, упор на тренировки?

– В этом году я не отобрался в Мировую серию. Когда мы начали проводить мероприятие в Крыму, начались некоторые разногласия с организаторами серии, особенно в первый год. Они не очень хотели, чтобы спортсмены приезжали в Крым.

– Политика?

– Да. Я-то спортивный директор, моя задача как организатора – все сильнейшие. Поэтому мне дали один этап, так сказать, за заслуги, но не больше. Меня сдерживают. Еще один турнир в Италии перед чемпионатом мира, на который я рассчитывал, отменился. Что есть, то есть. (Дмитрий Кузнецов)

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