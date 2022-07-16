Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина рассказала о неудачном прыжке с вышки.

«Ударилась, и очень сильно. В 2021-м я делала 3,5 оборота назад на «Круглом», перекрутила и вошла в воду плашмя. Не спасла даже воздушная «подушка» — я просто ее перелетела. После того удара какое-то время даже боялась прыгать с вышки. Мне все время казалось, что неудачный прыжок повторится.

Сейчас вообще стараюсь избегать прыжков в «подушку» — когда поверхность воды сильно разрежена пузырьками воздуха, можно еще сильнее травмировать спину. Надо бы получше ее закачать, но сейчас такой период, когда соревнования идут одни за другими: кубок России, турниры в Саранске, Казани, Белоруссии, юниорское первенство России, где я могу выступать последний год.

Просто не выдается времени, чтобы полноценно делать всю ту силовую работу, которая нужна мне для спины. А это принципиально: когда «физики» в ногах и спине не хватает, сразу падает скорость начального вращения, я даже не могу нормально оттолкнуться", — приводит слова спортсменки RT.

13 июля Анна Конаныхина вместе с Александром Бондарем стала победительницей чемпионата России в синхронных прыжках с вышки среди смешанных команд.

В 2021 году она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в прыжках в воду с десятиметровой вышки.