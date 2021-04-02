Кубок мира по прыжкам в воду могут отменить из-за коронавируса

Международная федерация плавания намерена отменить Кубок мира по прыжкам в воду, который должен пройти в апреле в Токио (Япония), сообщает Kyodo.

По информации источника, причиной отмены соревнований может стать ситуация с коронавирусом. Кубок мира по прыжкам в воду является заключительным этапом квалификации на Олимпийские игры, которые также пройдут в Токио.

Кубок мира по прыжкам в воду должен пройти в Токио с 18 по 23 апреля. Олимпиада в столице Японии состоится в период с 23 июля по 8 августа.