Кубок мира по прыжкам в воду могут отменить из-за коронавируса
09:47
Международная федерация плавания намерена отменить Кубок мира по прыжкам в воду, который должен пройти в апреле в Токио (Япония), сообщает Kyodo.
По информации источника, причиной отмены соревнований может стать ситуация с коронавирусом. Кубок мира по прыжкам в воду является заключительным этапом квалификации на Олимпийские игры, которые также пройдут в Токио.
Кубок мира по прыжкам в воду должен пройти в Токио с 18 по 23 апреля. Олимпиада в столице Японии состоится в период с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://english.kyodonews.net/news/2021/04/e57249cd9574-fina-mulling-cancellation-of-olympic-diving-qualifier-in-tokyo-source.html
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