Тренер сборной России по прыжкам в воду прокомментировала возможную отмену Кубка мира в Токио

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева поделилась мнением о возможной отмене Кубка мира в Токио.

«Конечно, это очень неприятная для нас новость. Мы готовились, намеревались выступить в Японии максимально сильно. В этом сезоне все складывается так, что у наших спортсменов вообще нет международных стартов за исключением майского чемпионата Европы, который должен состояться в Будапеште. И мы, естественно, очень надеемся на то, что сумеем выступить хотя бы там. Но Кубок мира — это совершенно особенная история, возможность увидеть олимпийский бассейн, опробовать снаряды. Понятно, что в сознании очень многих людей отмена столь важных соревнований — тревожный звоночек. Очень хотелось бы надеяться, что наш главный старт в Токио все-таки в этом году состоится», — приводит слова Моисеевой RT.

2 апреля агентство Kyodo сообщало, что Кубок мира по прыжкам в воду отменят из-за коронавируса. Турнир является заключительным этапом квалификации на Олимпийские игры, которые также пройдут в Токио.

Кубок мира по прыжкам в воду должен пройти в Токио с 18 по 23 апреля. Олимпиада в столице Японии состоится с 23 июля по 8 августа.