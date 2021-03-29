Захаров будет отбираться на Олимпиаду в Токио после возобновления карьеры

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров после возобновления карьеры будет отбираться на предстоящие Игры в Токио. Об этом рассказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

Захаров в ноябре объявил о завершении карьеры. Решением уйти из спорта он объяснил пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что стало основанием для его полуторагодичной дисквалификации.

«Думаю, что решение вернуться к тренировкам и к соревновательной деятельности он принял после переноса Олимпийских игр. И это правильное решение. На Кубок мира и чемпионат Европы он не попадает, его дисквалификация заканчивается 22 мая», — цитирует ТАСС Моисееву.

Тренер отметила, что Захаров сможет отобраться на Олимпийские игры, если успешно выступит на чемпионате России, который пройдет с 27 мая по 2 июня в Казани.