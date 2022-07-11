Кузнецов и Шлейхер выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали победителями в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате России по прыжкам в воду.

По итогам шести прыжков они показали результат 433,98 балла. Второе место заняли Егор Лапин и Илья Молчанов (412,71), третье — Вячеслав Качанов и Александр Черепахин (390,72).

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин золото завоевали Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева (306,42), серебро досталось Елизавете Кансо и Марине Подъяпольской (275,34), бронза — Василисе Антоненко и Алине Серовой (247,83).

В прыжках с метрового трамплина победу одержала Мария Полякова (287,05), второй стала Кристина Ильиных (283,85), третьей — Виталия Королева (269,40).