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Сегодня, 20:06

Кузнецов и Шлейхер выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали победителями в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате России по прыжкам в воду.

По итогам шести прыжков они показали результат 433,98 балла. Второе место заняли Егор Лапин и Илья Молчанов (412,71), третье — Вячеслав Качанов и Александр Черепахин (390,72).

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин золото завоевали Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева (306,42), серебро досталось Елизавете Кансо и Марине Подъяпольской (275,34), бронза — Василисе Антоненко и Алине Серовой (247,83).

В прыжках с метрового трамплина победу одержала Мария Полякова (287,05), второй стала Кристина Ильиных (283,85), третьей — Виталия Королева (269,40).

Источник: https://tass.ru/sport/15186601
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