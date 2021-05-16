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Россиянин Власов занял третье место на 9-м этапе «Джиро д'Италия»

18:51
Александр Власов. Фото prosports.kz.
Александр Власов. Фото prosports.kz.

Российский велогонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech занял третье место на 9-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Он преодолел 158 километров за четыре часа, восемь минут и 30 секунд.

В одно время с россиянином финишировал итальянец Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), ставший вторым. Победил колумбиец Иган Арли Бернал (Ineos Grenadiers), опередивший призеров на семь секунд.

Бернал лидирует и в генеральной классификации. Власов идет третьим, отставая от лидера на 21 секунду. Вторым идет бельгиец Ремко Эвенпул (Deceuninck — Quick Step) — +0.15.

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