Россиянин Власов занял третье место на 9-м этапе «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech занял третье место на 9-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Он преодолел 158 километров за четыре часа, восемь минут и 30 секунд.

В одно время с россиянином финишировал итальянец Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), ставший вторым. Победил колумбиец Иган Арли Бернал (Ineos Grenadiers), опередивший призеров на семь секунд.

Бернал лидирует и в генеральной классификации. Власов идет третьим, отставая от лидера на 21 секунду. Вторым идет бельгиец Ремко Эвенпул (Deceuninck — Quick Step) — +0.15.