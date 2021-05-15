Француз Лафей стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия»
18:54
Французский велогонщик Виктор Лафей из команды Cofidis стал победителем восьмого этапа шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия».
Второе место занял с отставанием 37 секунд итальянец Франческо Гавацци из команды Cometa, третьим стал немец Никиас Арндт.
В общем зачете первое место продолжает занимать венгр Аттила Вальтер, представляющий команду Groupama-FDJ. Финишировавший 11-м россиянин Александр Власов («Астана») сохранил четвертое место в общем зачете.
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