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Француз Лафей стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия»

18:54

Французский велогонщик Виктор Лафей из команды Cofidis стал победителем восьмого этапа шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Второе место занял с отставанием 37 секунд итальянец Франческо Гавацци из команды Cometa, третьим стал немец Никиас Арндт.

В общем зачете первое место продолжает занимать венгр Аттила Вальтер, представляющий команду Groupama-FDJ. Финишировавший 11-м россиянин Александр Власов («Астана») сохранил четвертое место в общем зачете.

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