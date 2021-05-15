Француз Лафей стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия»

Французский велогонщик Виктор Лафей из команды Cofidis стал победителем восьмого этапа шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Второе место занял с отставанием 37 секунд итальянец Франческо Гавацци из команды Cometa, третьим стал немец Никиас Арндт.

В общем зачете первое место продолжает занимать венгр Аттила Вальтер, представляющий команду Groupama-FDJ. Финишировавший 11-м россиянин Александр Власов («Астана») сохранил четвертое место в общем зачете.